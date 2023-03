Sembrano trovare conferma i rumors sulla fine della storia tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Ora ci sarebbero anche i “motivi ufficiali”.

Sebbene i protagonisti non abbiano mai parlato di cosa stia accadendo tra loro, pare proprio che la relazione tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso sia definitivamente terminata. Dopo le voci di qualche settimana fa, a fare chiarezza sulle ragione della separazione dopo 5 anni di relazione, è stato il settimanale Chi.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: perché è finita

Manila Nazzaro

Circa due mesi fa si era parlato di crisi profonda non superata. La coppia, diventata famosa dopo la partecipazione a Temptation Island Vip nel 2020, pare non essere riuscita a superare alcuni momenti facendo dunque giungere all’epilogo la relazione.

Il settimanale Chi ha svelato in queste ore, quelli che sarebbero i motivi della fine della storia di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Secondo il media a prendere la decisione finale sarebbe stata l’ex gieffina, che adesso non vorrebbe più lasciare porte aperte al suo ex compagno. “Manila mette un freno. La Nazzaro non ha intenzione di lasciare spiragli al suo ex Lorenzo Amoruso, nonostante le insistenze di lui. Alla base dell’addio la troppa voglia di apparire di lui, dimenticandosi dell’amore di coppia. E per questo l’ex gieffina ha detto stop. La coppia è stata legata per ben cinque anni”.

Queste le motivazioni spiegate dal noto giornale esperto di gossip e di relazioni amorose. Va detto che i due non hanno mai parlato per confermare o smentire le notizie sul loro conto.

Possibile, però, che a questo punto almeno una delle due parti faccia un passo in avanti per commentare la situazione.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’ex Miss:

