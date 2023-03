La nota ginnasta Carlotta Ferlito ha scritto un lungo messaggio a se stessa da piccola con alcuni passaggio davvero molto toccanti.

Dopo essere stata al centro di tantissime polemiche a causa della denuncia verso alcuni allenatori nel mondo della ginnastica, Carlotta Ferlito, protagonista anche alle Olimpiadi di Londra 2012 e di Rio 2016, ha voluto mandare un messaggio molto sentito alle tante persone che oggi vivono situazioni di difficile accettazione col proprio corpo e non solo.

Il toccante messaggio di Carlotta Ferlito

Carlotta Ferlito

Dal 2019, Carlotta Ferlito non gareggia più ma nel corso della sua carriera che l’ha vista arrivare anche agli appuintamenti più importanti a livello agonistico, non sono mancati momenti molto difficili che hanno spesso riguardato la sua forma fisica, il suo peso e ciò che mangiava in relazione anche agli abusi psicologici di vari allenatori avuti negli anni.

Per questa serie di ragioni il suo messaggio sui social assume un’importanza ancora maggiore: “Vorrei stringere forte quella piccola donna che ostenta sicurezza ma dentro sta sprofondando. Lei che è convinta che magro sia sinonimo di performante, di giusto, lei che fa di tutto per sentirsi amata, compresa. Quella ragazzina che ottiene un traguardo dietro l’altro, dimenticandosi di prendersi cura di sé, della propria felicità e spensieratezza e di godersi la vita”, ha scritto la ragazza facendo riferimento a se stessa da piccola.

“Quella ragazzina che ha vissuto da sola da quando aveva 12 anni per raggiungere un sogno, lo stesso sogno che le è stato poi strappato senza che lei avesse nessun potere e che quindi si è man mano convinta che porre il controllo sul proprio corpo potesse renderla forte, e più determinata di quanto già non lo fosse stata negli anni”.

E ancora arrivando all’attualità: “Oggi 15 Marzo è la giornata nazionale di sensibilizzazione sui disturbi dell’alimentazione. E sono qui per dirvi che chiedere aiuto non vi rende deboli, anzi, vi rende forti, pronti per cominciare una nuova vita, e consapevoli di meritare di più, molto di più!”. “Il cibo è gioia, convivialità, condivisione, sorrisi, spensieratezza, felicità, non scordatelo mai! Nutritevi adeguatamente e avrete le energie per spaccare tutto e allenatevi per essere più forti, non per punirvi”.

Infine l’appello a chi si sente confinato dalle proprie paure: “La vita al di qua delle preoccupazioni su tutto è meravigliosa, imparate pian piano a lasciarvi andare! Sono con voi. Prendetevi cura del vostro corpo e della vostra mente, sempre! Vi voglio bene”.

Di seguito anche il post Instagram con le parole molto toccanti della ragazza:

Riproduzione riservata © 2023 - DG