Attraverso alcune stories social, Tommaso Zorzi ha parlato a cuore aperto di alcune decisioni del Governo che non gli sono andate a genio.

Nelle ultime ore la Commissione Politiche europee del Senato ha bocciato la proposta per il riconoscimento dei diritti dei figli delle coppie arcobaleno. Una decisione che non ha lasciato indifferente Tommaso Zorzi che su Instagram si è sfogato attraverso alcune stories. Il ragazzo si è mostrato molto contrariato e provato per la situazione.

Tommaso Zorzi si sfoga sui social in lacrime

Tommaso Zorzi

“Io, che sono un ragazzo omosessuale, se domani mi innamoro di un uomo, mi sposo e mi ritengo una persona in grado di essere padre… Anzi io voglio essere padre ma in questo Paese non lo posso fare”, ha esordito Tommaso Zorzi.

“Devo pagare le tasse come tutti, ho i doveri di tutti ma non ho gli stessi diritti. Devo passare davanti ad un asilo, vedere gli etero portare i figli a scuola e dire ‘io quella roba non la potrò mai fare’. Messa così è un po’ tragica ma io la vivo così”.

Visibilmente provato e praticamente in lacrime, il noto volto della tv ha aggiunto: “Vorrei che qualcuno venisse da me e avesse il coraggio, guardandomi negli occhi, di dirmi ‘tu, che sei una brava persona, solo perché sei gay e non hai scelto di esserlo, rinunciaci perché ho deciso così’. Questo è lo stato dei fatti. Il prossimo passo sono le unioni civili”.

“La cosa che mi terrorizza è che dicano che non sono d’accordo neanche su questo, perché per chiamare marito una persona devi essere una moglie. Mi sento male. Non mi è mai successo di piangere per una decisione del governo. Giuro, ma è abbastanza spaventoso”, le parole del ragazzo.

Di seguito anche un recente post Instagram del giovane influencer e volto tv:

Riproduzione riservata © 2023 - DG