L’ex volto di Uomini e Donne Natalia Paragoni ha parlato con i suoi fan raccontando una sua grande paura in vista del futuro.

Saranno, forse, gli ormoni come lei stessa ha ammesso, ma le ultime stories Instagram di Natalia Paragoni sono state molto forti e sentite con l’ex volto di Uomini e Donne che parlando ai fan è anche scoppiata a piangere confrontandosi sul tema della ormai prossima nascita della sua bimba che attende da Andrea Zelletta.

Natalia Paragoni, le lacrime sui social

Natalia Paragoni

Solamente pochi giorni fa, Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, ospiti a Verissimo su Canale 5, aveva scoperto insieme ai telespettatori del programma il sesso del loro primo figlio. In questo caso una femminuccia. Ora, la giovane ragazza ha parlato con i suoi fan confrontandosi sui timori che la stanno assalendo di recente, anche nel sonno.

“Mi stavo emozionando tanto a fare queste stories”, ha esordito la ragazza visibilmente commossa. “Con gli ormoni mi vien sempre da piangere”, ha ammesso.

Poi, raccontando un vecchio sogno, in realtà un incubo, fatto, l’influencer ha aggiunto: “Mi sono svegliata piangendo, dicendo che non voglio far nascere mia figlia in questo mondo. E devo dire che questa è una paura che ho. Anche molto forte”.

La spiegazione è preso data: “Su molte cose non siamo ancora andati avanti, soprattutto per noi donne”.

Ma non manca anche quel pizzico di positività necessario per affrontare al meglio la gravidanza: “Penso che come ce l’ho fatta io ce la farà mia figlia con tutte le difficoltà di questo mondo a trovare il proprio spazio e sarà felice. Però vorresti dare solo cose belle a tuoi figli, ma ogni tanto penso che ci saranno tante difficoltà. Niente, volevo condividere con voi questa cosa”.

Di seguito anche quello che era stato l’annuncio dell’arrivo della piccolina:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG