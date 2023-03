Dopo essere uscita dalla Casa del GF Vip, Sarah Altobello non le manda certo a dire al reality e a come è stato gestito il programma.

Dopo aver salutato il GF Vip uscendo dalla Casa, Sarah Altobello non ha più fatto ritorno in studio, probabilmente, per decisioni prese “dall’alto”. A parlare di questo e a togliersi alcuni sassolini sul programma e su questa movimentata edizione del reality è stata la diretta interessata, intervistata da Fanpage.

Sarah Altobello sbotta contro il GF Vip

Alfonso Signorini

Parlando della fine del suo reality e dell’assenza dallo studio come in teoria dovrebbe accadere, Sarah Altobello ha spiegato: “Decisioni dall’alto. L’andazzo del reality è stato definito ‘scabroso’ e mi ci sono ritrovata in mezzo. Mi dispiace perché ci avrei tenuto molto a essere in studio, soprattutto per i miei fan che si aspettavano ci fossi”.

Sulle eventuali spiegazioni: “Sono uscita dalla Casa e pensavo di tornare in studio il lunedì successivo. Il mio manager mi ha comunicato che non ero stata convocata. Mi va anche bene, fare scena muta in studio non mi avrebbe cambiato la vita. Ho fatto un percorso mirabile e altisonante”.

Sui compensi che spettano agli invitati in studio. “Saltato? Sì ma è una questione che riguarda tutti. Ce ne sono 3 o 4 un studio. Si tratta di una decisione di Piersilvio Berlusconi: la linea tenuta dal programma non è piaciuta e ne stiamo pagando noi le conseguenze. Io sono stata corretta nel linguaggio […]”.

La frecciata

Nelle parole della donna non manca qualche sassolino verso il reality e anche alcuni concorrenti.

“Quest’anno è stato dato largo spazio alle diatribe. Si viveva per creare liti, coppie e liaison. Se uno è aggressivo nella vita reale, lo sarà anche dentro la Casa. Per non parlare della sciatteria verbale”.

Proprio su questo, La Altobello ha detto: “Lì c’è gente come Edoardo Tavassi che usa un linguaggio volgare e molto lontano da me. Anche per questo non sono stata inclusa all’interno della loro cerchia. Il mio errore è stato proprio questo, non usare strategie. Avrei dovuto attaccarmi a quelli più forti invece che fare quattro mesi da sola. Devo ringraziare Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon per avere alleviato la mia solitudine. Nei Persiani ho trovato accoglienza, ciò che Sparta non offre”.

Di seguito anche un recente post Instagram con il ritorno in studio della donna dopo l’eliminazione:

