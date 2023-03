Lady Louis, figlia di Edoardo e Sophie, è rimasta l’unica nella Royal Family inglese a portare il cognome del nonno, il Principe Filippo.

In seguito alla morte della Regina Elisabetta, avvenuta lo scorso 8 settembre, i titoli nobiliari all’interno della Famiglia Reale inglese hanno subito un cambiamento. Lady Louise, figlia di Edoardo e Sophie, i nuovi Duca e Duchessa di Edimburgo, è al momento l’unica nella Famiglia a portare il cognome del Principe Filippo.

Lady Louis, il ricordo al nonno Filippo

Al momento, il primo in linea di successione nella Royal Family è ovviamente William, erede al trono di Re Carlo. Dopo la morte della Regina Elisabetta, il nipote e sua moglie Kate sono diventati principe e principessa del Galles. Anche i figli di Harry e Meghan sono oggi diventati principe e principessa. Archie e Lilibet, quindi, non portano più il cognome Mountbatten-Windsor.

L’unica a portare ancora oggi il cognome del Principe Filippo è Lady Louise Mountbatten-Windsor, 15esima nella linea di successione al trono inglese. I genitori, Edoardo (fratello di Carlo) e Sophie, con la morte della regina sono stati nominati Duca e Duchessa di Edimburgo. Al figlio maschio James è passato il titolo del padre Conte di Wessex. La sorella, invece, Lady Louise avrebbe ottenutto di diritto il titolo di Principessa ma i genitori hanno voluto aspettare: “Potranno decidere di utilizzarli quando avranno compiuto 18 anni“.

Lady Louise Windsor

Nel 2021, quando diventò maggiorenne, decise di non prendere il titolo. Oggi, però, visto anche il nuovo titolo del fratello, la domanda sorge spontanea: cambierà idea e accetterà il titolo di Principessa rinunciando al suo cognome? Secondo fonti interne, probabilmente no, anche per una questione affettiva nei confronti dell’amato nonno.

