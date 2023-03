Heather Parisi ha replicato via social allo sfogo della figlia Jacqueline Luna di Giacomo dopo la partecipazione a Belve.

Nell’ultima puntata di Belve è stata ospite in studio da Francesca Fagnani Heather Parisi, volata in Italia da Hong Kong. In seguito alla sua intervista la figlia Jacqueline Luna di Giacomo si è sfogata sui social contro la madre, rivelando alcuni dettagli sul loro rapporto. Nelle scorse ore, Heather Parisi ha replicato allo sfogo della ragazza.

Heather Parisi, la replica allo sfogo della figlia

Jacqueline Luna di Giacomo, in seguito all’intervista a Belve della madre, aveva condiviso sui social un lungo sfogo, dicendosi molto offesa per le parole di Heather Parisi su Ultimo, con cui è fidanzata da ormai 2 anni. La ragazza ha inoltre svelato di non avere alcun rapporto con la madre, che non vede da 10 anni: “Mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni”, aveva scritto sui social.

Heather Parisi, in seguito alla bufera venutasi a creare, ha voluto fare chiarezza su alcune cose, pubblicando un lungo post su Instagram. In primis, ha parlato di Ultimo spiegando: “So benissimo chi è Ultimo e non mi permetterei mai di snobbarlo. So anche che frequenta mia figlia. Il punto è un altro”. Ha poi continuato spiegando: “Per tutta la mia vita non ho mai risposto a una domanda di gossip sulla mia privacy. Mai. Perchè dovrei farlo su quella di mia figlia? La mia risposta evasiva non era niente altro che questo. E chiunque non sia in malafede o non abbia altri intenti se non quelli di trovare qualsiasi pretesto per ferirmi, lo sa benissimo“.

Il posto continua, e l’ex ballerina ha parlato del rapporto con la figlia: “Mia figlia Jacqueline la pensa diversamente e utilizza i social per suscitare empatia e accalappiare qualche like in più. Lo fa ben sapendo che incasserò ogni suo colpo senza mai reagire, e non già perché non abbia le mie ragioni da spiegare, ma perchè questo è quello che fa una madre: perdona e aspetta paziente”.

Infine, un augurio per Jacqueline: “Auguro con tutto il cuore a Jacqueline di trovare altre strade al di fuori del mio nome per far parlare di sé. Il talento per farlo, ce l’ha”.

