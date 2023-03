Orietta Berti ha parlato del suo rapporto con Sonia Bruganelli, svelando una richiesta che l’opinionista le avrebbe fatto.

La settimana edizione del Grande Fratello Vip sta ormai giungendo al termine, la finale è infatti prevista per lunedì 3 aprile. Protagoniste in studio, come opinioniste, sono state quest’anno Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Sembrerebbe proprio che tra le due sia scoppiata una forte amicizia, e Orietta ha rivelato una richiesta ricevuta dalla Bruganelli per quando sarà finito il programma.

Orietta Berti, il rapporto con Sonia Bruganelli

Durante questi sei mesi di Grande Fratello Vip, Orietta Berti e Sonia Bruganelli, le due opinioniste, sono sempre andate molto d’accordo, nonostante la divergenza di opinioni. Ben diversa dalla situazione dell’anno scorso, quando la Burganelli litigava in continuazione con la collega Adriana Volpe.

A causa dei continui battibecchi tra le due, Alfonso Signorini aveva deciso di riconfermare per la nuova stagione solamente la moglie di Paolo Bonolis. Accanto a lei è arrivata Orietta Berti e tra le due è scoppiata una grande amicizia.

Orietta Berti, Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli

Intervistata a Tele Sette, la cantante ha rivelato qualcosa in più sul loro rapporto: “Creiamo una coppia bellissima. Ci siamo piaciute subito perché diciamo sempre quello che pensiamo. È nata una bella amicizia: mi ha chiesto di tenerci in contatto anche a programma finito e io le ho detto subito di sì”.

La stessa Sonia aveva rivelato, al Maurizio Costanzo Show, il suo parere sulla collega: “Con Orietta Berti mi trovo benissimo, in tv dice cose carine ma fuori le telecamere dice cose cattivissime. Ma veramente eh. Si sta ancora sciogliendo, secondo me potrà tirar fuori delle ‘oriettate’ evidenti“. Chissà, magari in futuro le rivedremo insieme in un altro programma!

