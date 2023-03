Fedez ha condiviso nelle scorse ore un commovente messaggio ad un anno esatto dalla scoperta del tumore al pancreas.

È ormai passato un anno da quando a Fedez fu diagnosticata una rara forma di tumore al pancreas. Dopo un’intervento immediato e tanti mesi di terapia, oggi il rapper ha ripreso in mano la sua vita. Nelle scorse ore, ha pubblicato una foto sorridente insieme ai figli, con un messaggio commovente che ha emozionato tutti.

Fedez, il post ad un anno dal tumore

Quest’anno passato non è stato facile per Fedez. A marzo 2022, infatti, si è dovuto sottoporre ad un delicato intervento a causa di un tumore al pancreas di tipo endocrino. Grazie ad un team i esperti e al sostegno della sua famiglia, il rapper ha lavorato durante per mesi e mesi, recuperando le forze e la salute. Oggi sta bene, nonostante il periodo difficile avuto dopo il Festival di Sanremo, e sui social si mostra felice in compagnia dei figli.

In un post insieme a Leone e Vittoria, ha voluto condividere i suoi pensieri con i fan: “L’anno scorso in questo esatto giorno mi trovarono un raro tumore al pancreas, ricordo nitidamente che la mia prima paura, ancora prima della morte, fu il pensiero che i miei figli avrebbero potuto non ricordarsi di me una volta diventati grandi. Oggi sono qua, dopo aver passato una bellissima giornata insieme a loro. Sono grato per tutto questo“.

Proprio pochi giorni fa il rapper era tornato a parlare delle sue condizioni di salute, rivelando i motivi dietro al suo allontanamento dai social. Un effetto rebound lo aveva costretto a letto per giorni interni, impossibilitato a muovere le gambe. Oggi è grato per l’amore di Chiara e dei suoi due figli, guarda al futuro, proprio come la moglie, ed è tornato a lavorare su diversi progetti, sia televisivi che musicali.

