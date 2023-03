Spuntano nuovi retroscena sul divorzio tra Elisabetta Canalis e Brian Perri: la donna non può tornare in Italia.

Le voci sulla fine della relazione tra Elisabetta Canalis e Brian Perri circolavano ormai da diversi mesi, ma ora la notizia è ufficiale. La coppia sta divorziando, e nelle scorse ore una persona vicina ai coniugi avrebbe rivelato ulteriori retroscena sulla situazione: a volere il divorzio sarebbe stato lui e ora la donna non può tornare in Italia.

Elisabetta Canalis, nuovi dettagli sul divorzio

Elisabetta Canalis e Brian Perri stanno ufficialmente divorziando. La coppia, sposata nel 2014, ha una figlia Skyler Eva, di 7 anni. Da diversi mesi circolavano voci su un loro allontanamento, visto che non comparivano più sui social insieme. Nonostante una breve vacanza in Italia, la showgirl continua a vivere negli Stati Uniti, dove si mostra spesso insieme alla bambina e agli amici.

A rivelare qualche informazione in più sul divorzio è stato un follower Deianira Marzano, esperta di gossip. Una fonte vicina alla coppia, avrebbe infatti chiarito molte cose sulle dinamiche della separazione: “Lei non può vivere in Italia con la figlia, tranne che per un mese di seguito durante le vacanze estive. Oppure può venire da sola, ma per lavoro“, scrive la fonte. Sembrerebbe infatti che la separazione del marito preveda un affidamento congiunto, e questo implica che la showgirl non possa lasciare per lunghi periodi Los Angeles, men che meno con la bambina.

La fonte vicina alla coppia avrebbe anche rivelato che a volere il divorzio sia stato l’uomo, stufo dei continui spostamenti in Italia della Canalis che la portavano a stare lontana dalla famiglia. Negli scorsi giorni, la showgirl era stata paparazzata in compagnia di Georgian Cimpeanu, che sia già nata una nuova coppia?

Riproduzione riservata © 2023 - DG