Quanto guadagnano i concorrenti e gli opinionisti del Grande Fratello Vip? Ecco i cachet più alti

È ormai da diversi anni che non esiste più la versione del Grande Fratello con correnti comuni ma solamente la sua versione Vip. Ovviamente, più il vip è noto, più sarà alto il suo guadagno settimanale all’interno del programma. Chi sono i concorrenti che hanno avuto il cachet più alto nel reality? Scopriamolo.

Alfonso Signorini

I concorrenti che partecipano al GF Vip non vantano tutti lo stesso guadagno. Le cifre, infatti, possono variare da 5000€ a 15.000€ a puntata. Ovviamente, più il vip è famoso più sarà pagato e per il vincitore è previsto un montepremi da 100.000€. Da Wilma Goich a Pamela Prati, passando per Giulia De Lellis e Barbara Alberti, ecco chi sono stati i Vip (e gli opinionisti) più pagati nelle varie edizioni del Grande Fratello Vip.