Secondo l’ex maggiordomo di Lady Diana, Harry sarà presente all’incoronazione di Carlo, ma senza la moglie Meghan.

Non manca più molto tempo all’incoronazione di Carlo III e ormai, più che al futuro Re, l’attenzione è rivolta ad altro. Tutti, infatti, si chiedono: Harry e Meghan saranno presenti? È ufficiale infatti che la coppia sia stata invitata, ma non ha ancora accettato o meno. Ora emergono le ultime indiscrezioni, questa volta dall’ex maggiordomo di Lady Diana.

Incoronazione Carlo, Harry presente senza Meghan?

Fino a poco tempo fa non era sicuro che Carlo invitasse Harry e Meghan alla sua incoronazione prevista per il prossimo 6 maggio, visti gli enormi dissapori in famiglia. Recentemente, però, è arrivata la conferma: la coppia è stata invitata ufficialmente. Quello che ancora non si sa è se i due accetteranno o meno l’invito. Dopo la serie televisiva su Netflix e il libro Spare di Harry, i rapporti con la Royal Family sono tutt’altro che sereni.

Principe Harry e Meghan Markle

A parlare della questione, nelle scorse ore, è stato Paul Burrell, ex maggiordomo di Lady Diana. L’uomo è convinto che Harry si presenterà all’incoronazione, ma senza la moglie. Meghan, infatti, stando alle sue parole: “Non ha abbastanza coraggio per affrontare una situazione tanto scomoda”. Partecipare all’incoronazione vorrebbe infatti dire incontrare tutta la Royal Family e sarebbe alquanto imbarazzante.

Secondo Burrel, quindi, Harry sarà presente, ma risparmierà a Meghan l’imbarazzo di dover partecipare. Questo non è l’unico parere, anzi. Di tutt’altra idea è Ingrid Seward per esempio, che rivela a Ok Megazine che “Harry parteciperà alla cerimonia a Westminster Abbey solo se ci sarà anche Meghan”. Insomma, non ci resta che aspettare il 6 maggio!

Riproduzione riservata © 2023 - DG