Sophie Codegoni è tornata a parlare della questione dei costumi da bagno, lanciando una frecciatina a Soleil Sorge, che ha subito risposto.

Sophie Codegoni ha da poco lanciato sul mercato la sua nuova linea di costumi da bagno. Sui social, però, nono mancate le critiche di chi sostiene che i costumi siano praticamente identici a quelli di Soleil Sorge. Nelle scorse è intervenuta lei stessa, lanciando diverse frecciatine a quest’ultima. Sorge, però, ha subito risposto a tono.

Sophie Codegoni, la frecciata contro Soleil Sorge

Non è la prima volta che Sophie Codegoni parla della questione dei costumi da bagno. Una decina di giorni fa, infatti, dopo che in molti avevano evidenziato la somiglianza con la linea di costumi di Solei Sorge, l’infleuncer aveva replicato: “Gente che crede di essere l’ombelico del mondo ignorando il fatto di essere solo il buco del C“.

Ora è tornata a parlare dell’argomento, ai microfoni di Casa Chi: “o devo dire che non si finisce mai di imparare perché sapevo che i costumi erano nati nel 1946, mi pare, ma non credevo che li avesse inventati Soleil. Quindi devo dire che non si smette mai di imparare, ma magari ti consiglio i suoi che sono più carini. Parlando sinceramente io credo che io e Sole abbiamo due gusti totalmente diversi quindi se vai a vedere le due collezioni, lei ha uno stile più etnico, io ho uno stile più francese. Non c’entrano niente le due collezioni!“

La risposta da parte di Soleil non è tardata ad arrivare, e ha scritto sui social: “1800 circa – prima apparizione dei costumi da bagno. 2022- prima apparizione della grafica, headpiece con bikini e kimono fuoriacqua by State of Soleil. XOXO. Tutto il resto è storia“. Per il momento la Codegoni non ha ancora risposto alla sua ex coinquilina del Grande Fratello, ma è molto probabile che la questione non sia finita qui.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG