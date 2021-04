Si dice che sia lei la nipote preferita della regina Elisabetta II. Addirittura, Lady Louise Windsor avrebbe preso il posto che, un tempo, nel cuore di The Queen sarebbe appartenuto al principe Harry…

Scopriamo la biografia e tutto quello che c’è da sapere dietro una delle figure meno note (e più discrete) della famiglia reale britannica: Lady Louise Windsor. Sarebbe lei, nipote della regina Elisabetta II e del duca di Edimburgo, la discendente prediletta entrata a pieno titolo nel cuore di Sua Maestà (pur non avendone uno nobiliare!). Facciamo un tuffo nella sua storia, dalle origini alle curiosità che si celano dietro il ritratto patinato del suo dorato mondo.

Chi è Lady Louise Windsor e dove vive?

Lady Louise Windsor è nata a Londra (dove vive), l’8 novembre 2003, sotto il segno dello Scorpione. Membro della famiglia reale britannica, è figlia del principe Edoardo, conte di Wessex (ultimo figlio della regina Elisabetta II) e Sophie Rhys-Jones, contessa di Wessex.

14^ nella linea di successione al trono, è stata battezzata nella Cappella privata del Castello di Windsor e i suoi padrini sono Lady Sarah Chatto, Lord Ivar Mountbatten, Lady Alexandra Etherington, Francesca Schwarzenbach e Rupert Elliott. Secondo le cronache, sarebbe stata l’ultima bambina della Royal family a indossare l’abito del battesimo reale originale.

Principe Edoardo d’Inghilterra

Lady Louise Windsor: la vita privata

Non ha titolo nobiliare, a differenza dei suoi cugini, e ha un fratello, James, visconte Severn. Per quanto riguarda la vita privata, secondo gli esperti di cronache legate alla Royal family non ci sarebbe mistero dietro il particolare affetto della regina nei confronti di Lady Louise Windsor. Il motivo del suo essere diventata “nipote prediletta” di The Queen, per molti, potrebbe risiedere nel fatto che già la madre, Sophie, sarebbe entrata nel cuore di Sua Maestà conquistando più un posto da figlia che da nuora vera e propria…

Lady Louise Windsor: altre 5 cose da sapere…

– Il suo nome completo è Lady Louise Alice Elizabeth Mary Mountbatten-Windsor.

– Appassionata di cavalli, condivide con la nonna l’amore per l’equitazione e insieme si sono sempre dedicate a lunghe passeggiate lungo i sentieri della residenza di Balmoral.

– Ama disegnare e la regina le avrebbe permesso di vedere alcuni disegni della regina Vittoria, notoriamente blindati e inaccessibili.

– All’età di 7 anni ha fatto da damigella d’onore al Royal wedding del principe William e Kate Middleton.

– È nata con esotropia, un forma di strabismo per cui ha subito un intervento.