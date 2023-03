L’attore comico Jerry Calà ha avuto un infarto nella notte mentre si trovava a Napoli.

Jerry Calà, 71 anni, è stato colto da un malore ed è quindi stato trasportato alla Clinica Mediterranea con un codice rosso questa notte. L’attore si trova a Napoli per le riprese di un film di cui è regista e interprete. E’ stato trasportato dall’hotel Santa Lucia sul lungomare di Napoli in cui si trovava in ospedale dal 118 con un codice rosso ed è stato sottoposto tempestivamente a un intervento per uno stent coronario.

Su un post pubblicato su Instagram dall’account dell’attore si può leggere che le sue condizioni di salute sono buone e non come erroneamente riportato da alcuni giornali. Secondo l’entourage dell’attore, si prevede un recupero rapido e un ritorno al lavoro sul set del film già nei prossimi giorni.

Jerry Calà

Il nuovo film: “Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema”

Jerry Calà si trovava a Napoli per girare il suo nuovo film “Hanno rapito Jerry Calà: il riscatto è un problema”, dove egli stesso è il regista e il protagonista principale. Il film è ambientato tra varie località, tra cui il capoluogo campano, Monte di Procida, Ischia e San Giovanni del Sannio in Molise. Oltre a Calà, il cast include anche Sergio Assisi, Antonio Fiorillo e l’attore italo-cinese Shi Yang Shi.

