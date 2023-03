Antonino Spinalbese è uscito da qualche settimana dalla casa delle GFVip, ed è stato paparazzato in compagnia di una ragazza. Nuova fiamma?

L’esperienza di Antonino Spinalbese al GFVip è terminata alcune settimane fa. L’ex concorrente dello show di Alfonso Signorini è tornato alla sua routine e dopo aver ritrovato sua figlia Luna Mari ha ripreso anche la sua vita mondana.

La pagina IG di Whoopsee.it ha infatti riportato alcuni scatti che ritraggono proprio Antonino Spinalbese in compagnia, dell’ex Miss Italia Carolina Stramare, concorrente dell’edizione attuale di ‘Pechino Express’. Le foto immortalano i due abbracciarsi calorosamente in macchina, ma al momento non ci sono conferme ufficiali di una loro relazione.

Già nei giorni scorsi si era parlato di un possibile flirt tra Antonino e Carolina, infatti secondo alcuni rumors i due si sarebbe conosciuti durante la settimana della moda a Parigi, e da lì avrebbero iniziato a seguirsi sui social.

Ecco gli scatti:

L’amicizia con Ginevra Lamborghini

Antonino è stato uno dei personaggi più discussi all’interno della casa, anche per la sua particolare amicizia con Ginevra Lamborghini. I due infatti durante gli ultimi mesi sono stati protagonisti di un lungo tira e molla, facendo intendere di volere qualcosa di più di una semplice amicizia. Ma secondo quanto riportato dal settimanale Chi Spinalbese si sarebbe raffreddato nei confronti della sorella di Elettra Lamborghini.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG