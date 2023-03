Ultimi giorni frenetici di notizie: amori, crisi e qualche parentesi “sospetta”. Andiamo a vedere i migliori gossip della settimana.

Sono stati dei giorni ricchi di situazioni particolari in tv, nello spettacolo e anche a riflettori spenti. Dal divorzio di Elisabetta Canalis e Brian Perri fino al caso Belen Rodriguez, sparita dalla televisione e dai social e poi riapparsa in modo enigmatico. Andiamo a vedere tutti i gossip della settimana dal 13 marzo al 17.

I gossip della settimana: il divorzio di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis

Sembra davvero essere finito il matrimonio di Elisabetta Canalis e Brian Perri. Il divorzio pare essere cosa fatta. I due avrebbero chiesto l’affidamento congiunto della figlia, Skyler Eva, 7 anni. Tra gli altri dettagli delle carte, .stando a Tgcom, la ex velina al momento non avrebbe avanzato alcuna richiesta di mantenimento.

Come sta Belen Rodriguez?

Belen Rodriguez

C’è un velo di mistero su quanto sta accadendo nell’ultimo periodo a Belen Rodriguez. Dopo l’assenza a Le Iene, la showgirl argentina ha optato per un religioso silenzio social rotto solo in queste ore con due post Instagram decisamente particolari. “La famiglia ti dà sempre la forza”, ha scritto in uno. “Pensando a me”, ha aggiunto in un altro.

Molti fan sospettano che di mezzo ci sia la relazione con De Martino. Altri, invece, hanno ipotizzato addirittura sia incinta.

Di seguito anche alcuni post Instagram enigmatici della showgirl:

Uomini e Donne: Federico Nicotera ha scelto

Dopo i rumors successivi alle registrazioni, questa settimana, e precisamente giovedì 16 marzo è andata in onda la scelta nel trono classico di Uomini e Donne di Federico Nicotera. Il ragazzo ha deciso di uscire dal programma con Carola Carpanelli.

Laura Pausini si sposa

Laura Pausini

Una bellissima notizia è stata “spoilerata” dai registri del Comune di Roma. Laura Pausini e Paolo Carta hanno deciso di sposarsi. I due si diranno presto sì dopo 18 anni d’amore. Sul sito del Comune della capitale sono apparsi, nella sezione pubblicazioni, i riferimenti ai nomi dei componenti della coppia, con data all’anno 2023.

Luigi Di Maio e la nuova fidanzata

Luigi Di Maio e Alessia D’Alessandro

Arrivano conferme a proposito della nuova relazione amorosa di Luigi Di Maio. Il noto politico, infatti, è stato pizzicato dal settimanale Chi, mano nella mano a Venezia con una donna. Si tratta di Alessia D’Alessandro, volto che già in passato si era visto in ottica Movimento Cinque Stelle.

