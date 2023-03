Paparazzata a prendere un volo low cost, Chiara Ferragni condivide il filmato di cui è protagonista e replica in grande stile.

In passato era stata criticata per aver viaggiato con un jet privato e per essersi mossa in elicottero per un “aperitivo in montagna” con gli amici. Adesso, verso Chiara Ferragni, piovono curiose critiche per aver utilizzato un volo low cost. L’imprenditrice digitale, in questo caso, ha risposto con grande ironia e stile con tanto di video…

Chiara Ferragni criticata risponde con un video

Chiara Ferragni

Anche Chiara Ferragni viaggia low cost come ormai la maggior parte delle persone. Un fatto che non avrebbe nulla di eccezionale se non fosse che la donna è stata filmata da un utente che ha poi condiviso il video sui social diventando molto presto virale e totalizzando oltre 500 mila visualizzazioni.

La didascalia dell’utente era semplice: “Quando anche Chiara Ferragni vola con le compagnie low cost”.

Una frase che ha generato la replica della diretta interessata che è appunto partita nelle scorse ore per Marrakech. Il video pare essere stato girato in aereoporto a Milano Malpensa prima, appunto, della partenza della donna.

“Ero io baby”, ha detto subito Chiara facendo riferimento al filmato. “Non capisco cosa ci sia di strano nel fatto che viaggiassi con easyJet…”, ha concluso l’imprenditrice digitale in grande stile.

Sotto alla sua replica, tantissimi commenti: “Se viaggi con jet privati si arrabbiano, se viaggi con voli low cost hanno da ridere”. E ancora: “Avere soldi non significa necessariamente sprecarli”.

Insomma, in questo caso la moglie di Fedez ha ricevuto oltre a qualche curiosa critica, anche diverso affetto e solidarietà.

Di seguito il post su Tik Tok dell’influencer:

