Nel corso di un interessante documentario che verrà trasmesso anche su BBC One, Il Principe William ha ricordato anche Lady Diana.

Il Principe William ricorda il lavoro della madre, Lady Diana, e il suo grande impegno per le persone meno fortunate. In particolare, il futuro Re inglese ha avuto modo di farlo nel corso di un documentario che verrà trasmesso su BBC One nel quale si parlare delle azioni del Principe del Galles in aiuto dei senzatetto.

L’impegno di Lady Diana e il ricordo del Principe William

Principe William

“Mia madre mi ha introdotto alla causa dei senzatetto fin dalla tenera età, e sono davvero contento che lo abbia fatto”, ha detto nel corso del documentario il futuro erede al trono. “Penso che sarebbe delusa dal fatto che non abbiamo ancora fatto passi avanti per affrontare il problema dei senzatetto e prevenirli rispetto a quando lei stessa era interessata e coinvolta nella causa”, ha aggiunto il Principe William che, nel corso delle riprese, ha appunto fatto visita a Groundswell, un’organizzazione per i senzatetto finanziata da Comic Relief che sostiene appunto queste persone bisognose.

Nelle riprese, vengono raccontate anche le storie di Nawshin e Miles. “Groundswell aiuta a dare voce alle persone che hanno sperimentato la condizione di senzatetto. Le persone che vivono la condizione di senzatetto hanno soluzioni, se solo chiedi loro sanno cosa deve cambiare”. “Non avevo altra scelta che andarmene di casa, ho avuto molti traumi infantili e circostanze accadute intorno a me che erano fuori dal mio controllo. Venire a Groundswell ed essere supportato per condividere la mia storia mi ha davvero aiutato. È potente per le persone ascoltare davvero”, il racconto di Nawshin che sicuramente ha sensibilizzato ancora di più il futuro Re inglese.

Di seguito, invece, un post Instagram del Principe e della Principessa del Galles:

Riproduzione riservata © 2023 - DG