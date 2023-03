Novità di coppia per Andrea Damante e Elisa Visari. Dopo i rumors di rottura spuntano delle foto che farebbero chiarezza sulla relazione.

“Si sono lasciati“, “Sono in crisi”, “Sono tornati con i rispettivi ex”. Se ne sono dette tante in questi giorni su Andrea Damante e Elisa Visari. La verità sulla loro storia d’amore potrebbe essere stata svelata da alcune recenti foto che sono state pubblicate sul web.

Andrea Damante e Elisa Visari stanno ancora insieme?

Andrea Damante

Andrea Damante ed Elisa Visari sono ancora una coppia? Questa la domanda che tantissimi fan dei due ragazzi e non solo si stanno ponendo ormai da diverse settimane. Secondo le ultime indiscrezioni, sembrerebbe di no, ma le ultime foto dimostrerebbero, forse, il contrario.

Il dj era stato avvistato ad una festa con la ex Giulia De Lellis, che però aveva prontamente smentito un ritorno di fiamma (infatti lei sta ancora con Carlo Beretta).

In tutta questa situazione, Damante non si era pronunciato, né in un senso né in un altro. A fare chiarezza sul caso ci ha pensato Whoopsee, con alcune foto inedite che ritrattongo appunto il dj e la Visari.

Gli scatti di coppia mostrano i due che si allenano insieme in palestra ma alcuni dettagli del media spiegano come i due sarebbero arrivate nel posto separatamente.

Difficile capire, quindi, se i giovani stiano ancora insieme o meno. La domanda sulla loro relazione resta. Certo è che per allenarsi nello stesso luogo, fianco a fianco, almeno all’inizio sarebbe difficile per due che si sono lasciati.

La verità, quindi, è che forse i due stanno ancora insieme o starebbero provando a superare la crisi. Staremo a vedere se ci saranno novità in un senso o in un altro. Al momento il mistero resta.

Di seguito anche il post Instagram di Whoopsee con le foto che svelano come starebbero le cose:

