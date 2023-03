In vista del Serale di Amici, continuano ad arrivare i vari guanti di sfida. Uno in particolare nel ballo ha generato molte reazioni.

Ci siamo! Il Serale di Amici di Maria De Filippi è ormai alle porte e i professori stanno assegnando anche dei guanti di sfida per i vari allievi. Nel daytime odierno, un confronto in particolare nel ballo ha generato non poche reazioni. Si tratta della sfida tra Isobel e Maddalena…

Amici, guanto di sfida nel ballo fa parlare

Come detto, in vista del Serale di Amici, i professori stanno assegnando una serie di guanti di sfida per i vari allievi. Non è mancato anche quello della maestra Alessandra Celentano che ha deciso di mettere Maddalena contro Isobel.

La coreografia, però, ha subito creato dei dubbi nelle ragazze, specie nella studente affidata a Emanuel Lo. Maddalena, infatti, è prima andata a parlare col suo maestro per capire cosa ne pensasse e poi si è sfogata con i compagni dopo alcune prime prove.

“Non posso guardarla perché se no mi demoralizzo. Lei l’ha fatta da sola subito”; ha detto la ragazza riferendosi all’apparente facilità con cui Isobel si è approcciata alla prova.

Poi, parlando direttamente tra loro, le due ballerine hanno provato a spiegarsi: “Avendoti visto in sala, tu ce l’ha subito. Io no”.

Isobel dal canto suo ha risposto: “Io ho imparato dal video, come sempre”. E ancora, questa volta parlando in separata sede con Ramon: “L’ho studiata come sempre in un’ora. E adesso l’ho riftta. Provare e provare”.

Maddalena non è rimasta molto soddisfatta delle prove e non pare molto convinta della sfida. Al Serale potrebbero esserci delle tensioni…

Di seguito anche i post Instagram della trasmissione con l’assegnazione del guanto in casetta e le successive reazioni delle ragazze prima e dopo aver fatto anche le prove:

