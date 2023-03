Fischi e contestazione per Giorgia Meloni che, inaspettatamente, ha “citato” Chiara Ferragni per rispondere alle critiche.

Curioso episodio avvenuto sul palco del Congresso della Cgil, a Rimini, dove il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è trovata a far fronte alla contestazioni dei presenti e, per rispondere ai fischi e a qualche striscione, ha scelto di citare… Chiara Ferragni.

Giorgia Meloni contestata cita Chiara Ferragni

Giorgia Meloni

Giorgia Meloni che cita Chiara Ferragni per rispondere alla contestazione. Succede anche questo sul palco del Congresso della Cgil, a Rimini, dove la Premier è stata accolta da fischi e diversi striscioni, anche molto particolari.

Ed è anche per questo che il Presidente del Consiglio ha risposto in modo molto curioso al tutto: “Ringrazio la Cgil, ringrazio tutti, ringrazio anche chi mi contesta. Ringrazio anche chi dice ‘pensati sgradita’, uno slogan efficace, anche se non sapevo che Chiara Ferragni fosse una metalmeccanica, non ho voluto rinunciare a questo appuntamento in segno di rispetto del sindacato che è il più antico del nostro paese”, le parole della Meloni dal palco.

“Questa presenza ha fatto discutere. Ma sono trenta anni che qualcuno mi fischia, sono Cavaliere al Merito in questo, so che è un contesto difficile, non mi spaventa”.

La donna ha poi proseguito nel suo discorso ma il riferimento è stato chiarissimo. Infatti, la Premier ha richiamato la stola che l’influencer ha indossato sul palco del Festival di Sanremo a febbraio. All’epoca la Ferragni aveva portato un vestito con la scritto “Pensati libera”. Uno slogan che l’imprenditrice digitale ha voluto trasmettere al pubblico pro donne.

Sui social la reazione della Meloni e la citazione è diventata subito virale con tantissimi utenti che hanno condiviso le immagini di quanto successo.

Di seguito anche un post Twitter con le parole della Premier e il video dei fatti:

Meloni risponde alla Cgil che le ha detto pensati sgradita “non sapevo che Chiara Ferragni fosse una metalmeccanica”. pic.twitter.com/QFxMa4BEGD — annarita digiorgio (@ardigiorgio) March 17, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG