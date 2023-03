Tanti utenti social hanno notato in questi giorni dei like “sospetti” di Gianni Sperti ad un uomo. Ora arriva la spiegazione.

Sempre molto al centro dell’attenzione per i pomeriggi a Uomini e Donne nei panni di opinionista, Gianni Sperti è finito, questa volta, sotto l’occhio attento dei telespettatori e utenti social per un’altra ragione. Cosa è successo? L’uomo è stato “pizzicato” a mettere alcuni like ad un misterioso ragazzo…

Gianni Sperti, i like social ad un uomo

Gianni Sperti

Come anticipato, in questi ultimi tre giorni sui social, ed in particolare su Twitter, molti utenti hanno notato un comportamento ripetuto da parte del noto opinionista di Uomini e Donne. Cosa ha combinato Sperti? Nulla di particolare, solo alcuni like galeotti…

Gianni ha messo “mi piace” a diversi post di un certo Gioele Celli che si mostrava in tutto il suo splendore con un fisico tonico e muscoloso.

Tante foto sono sembrate decisamente spinte e ha fatto scalpore il fatto che proprio Sperti abbia pubblicamente messo il like.

Sull’argomento c’è stata molta curiosità ed è per questo che Blasting News ha contattato il diretto interessato per sapere chi fosse questo Gioele tanto “apprezzato”.

Gianni, senza problemi, ha risposto: “La storia dei like a quelle foto piccanti? Sì, è un mio amico personal trainer. Non ho nessun problema a dirlo”.

Insomma, è un ragazzo conosciuto e suo amico. Per ora, nessuna altra informazione particolare.

Di seguito anche un post Twitter del personal trainer con uno dei like dell’opinionista di Uomini e Donne:

Check di ieri sera pic.twitter.com/zRS2PJOdJi — Gioele (@Gioele_celli) March 15, 2023

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG