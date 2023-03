Attraverso una serie di stories su Instagram l’ex volto di Uomini e Donne ha raccontato una disavventura avvenuta dopo un incidente in auto.

Per fortuna la disavventura vissuta non è stata troppo grave ma il racconto dell’ex volto di Uomini e Donne Alessia Cammarota ha sicuramente destato grande curiosità. La ragazza ha spiegato di aver avuto un incidente in auto, apparentemente per colpe altrui, e di essersi ritrovata a vivere una situazione surreale negli istanti successivi…

Uomini e Donne, incidente per l’ex corteggiatrice: cosa è successo

Maria De Filippi

“Ragazze questa ve la devo raccontare. Ero in auto, una signora non si ferma allo stop e ci prende in pieno”, ha raccontato l’ex Uomini e Donne Alessia Cammarota nelle sue stories Instagram.

L’impatto, a detta della donna non è stato “fortissimo”. “A livello di carrozzeria poco, ma mi prende nel cerchione, ruota completamente storta…quindi fermo la macchina, mi prendo i documenti della signora, mi sembrava una gran brava signora, quindi le dico vada al lavoro e ci sentiamo dopo aver sentito le assicurazioni”.

Da qui l’inizio delle varie peripezie per quella che sarebbe dovuta essere una constatazione amichevole che di amichevole ha avuto ben poco…

“Provo a sentire la signora, niente, non risponde, le mando un messaggio vocale e mi dice che avrebbe sentito la sua assicurazione”. Alessia a questo punto cambia modalità di approccio: “Dopo il mio ‘se continua a non rispondere dovrò denunciare la cosa’, la signora risponde, o meglio risponde fingendosi la nipote – che però conosceva ogni dettaglio dell’incidente quasi l’avesse vissuto lei -. Ne nasce un confronto poco amichevole e poi finge di passare il telefono alla zia (controparte dell’incidente) e le scoppio a ridere in faccia perchè nemmeno mio figlio di 7 anni si comporta così”.

La fine della storia è pazzesca: “Era convinta che con il Cid mi sistemassero tutta la macchina. Ho provato in tutti i modi a farla ragionare, ma nulla”.

A questo punti saranno le rispettive assicurazione a sistemare la cosa.

Di seguito anche un recente post Instagram con tutta la famiglia:

