Scopriamo tutto sulla vita privata e la carriera di Alessia Cammarota: il fidanzato, le sue passioni e tanto altro ancora!

Alessia Cammarota è conosciuta dal grande pubblico per aver partecipato come corteggiatrice a Uomini e Donne, il programma cult del pomeriggio di Canale 5. Un’esperienza che le ha regalato la popolarità televisiva, ma soprattutto l’amore. Dopo aver tentato di conquistare il tronista Francesco Monte, Alessia è riuscita l’anno dopo a far innamorare di lei il siciliano Aldo Palmeri, anche se tra loro non è sempre stato tutto rose e fiori… scopriamone di più!

Chi è Alessia Cammarota: biografia

Nata il 6 marzo 1992 sotto il segno dei pesci, Alessia Cammarota è una vera napoletana Doc. In realtà la ragazza per motivi lavorativi ha lasciato la sua tanto amata Napoli per trasferirsi in provincia di Roma. Per la precisione a Ciampino dove dopo l’adolescenza ha aperto un centro estetico, Harmonie Estetica.

Nonostante la distanza, Alessia è sempre rimasta legatissima alla sua famiglia e alle due sorelle. In lei convivono due anime: da un alto c’è una donna forte, sicura di sé ed indipendente che ha deciso da giovanissima di lanciarsi nel mondo del lavoro, ma dall’altro è anche una eterna ragazzina che non vuole crescere. In un rapporto vuole un uomo che la faccia sentire la più bella e la persona più importante del mondo.

La carriera di Alessia Cammarota: Uomini e Donne e…

Alessia ha saputo farsi conoscere dal grande pubblico televisivo per essere stata protagonista di due edizioni del programma Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi su Canale 5. In realtà, però, il suo esordio televisivo arriva quando lei è appena diciottenne e decide di partecipare al concorso di bellezza Miss Italia, con la fascia Miss Deborah Lazio.

Durante il programma televisivo di Maria De Filippi ha attirato tante simpatie, ma anche antipatie per via del suo carattere deciso. Alessia è una di quelle ragazze che piace o non piace, non ci sono vie di mezzo con lei. Lo sa bene Aldo Palmeri, il tronista che alla fine del suo percorso l’ha scelta tra tutte vivendo con lei una bellissima storia d’amore!

Ecco una foto di loro due, pubblicata da Alessia sul suo profilo Instagram:

La vita privata di Alessia Cammarota: figli e…

Arrivata alla corte di Maria De Filippi, Alessia proverà a corteggiare il tronista Francesco Monte. Sin da subito si farà notare da tutti, in particolare dal tronista, rompendo in due l’opinione del pubblico in studio e da casa. Il suo modo di fare e la sua disarmante sincerità, da molti fraintesa, faranno sì che anche Francesco si accorga di lei. Peccato che il ritorno di Teresanna Pugliese, ex tronista, abbia completamente cambiato le carte in tavola.

E così nascerà l’amore con Aldo Palmeri. I due una volta usciti dalla trasmissione andranno a convivere e un anno dopo, nel 2014, si sposano. Nel 2015 arriverà il loro primogenito Niccolò, ma successivamente seguirà un periodo di forte crisi, dovuto a un tradimento di Aldo.

Ma l’amore trionfa su tutto quando è vero. E così lei ha deciso di perdonarlo, e alla fine Aldo e Alessia sono tornati insieme più uniti che mai. Nel 2017 è arrivato anche il loro secondo figlio, Leonardo.

Nel 2021 Alessia subisce un aborto e perde il terzo figlio, morto ancora prima di nascere. Ma nel marzo 2023 tramite un post IG la coppia annuncia di essere in dolce attesa del terzo figlio, e pochi giorni dopo rivela il sesso del bambino in grembo: un maschietto. “Il sole arriva per tutti …e il mio è più splendente che mai”: scrive la coppia nel post IG.

Chi è il compagno di Alessia Cammarota, Aldo Palmeri

Nato il 19 dicembre 1990 sotto il segno del Sagittario, Aldo Palmeri è un siciliano doc, legatissimo alla sua città di origine, Catania. Nella sua vita ha sempre avuto il sogno di diventare un perito chimico, ma dopo il diploma è stato costretto ad abbandonare gli studi per aiutare la famiglia in difficoltà.

Dopo l’esperienza di Uomini e donne Aldo ha trovato l’amore e la serenità, e ha deciso di aprire un bar nella sua città natale, il Keep Up.

Riproduzione riservata © 2023 - DG