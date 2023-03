Incredibile indiscrezione a proposito di Meghan e Harry che sarebbero in attesa del loro terzo figlio. Ecco come l’hanno scoperto e le reazioni.

Potrebbero esserci altri momenti di tensione attorno alla Famiglia Reale inglese nonostante quella che sarebbe una bella notizia. Infatti, le ultime indiscrezioni parlando di Meghan e Harry prossimi a diventare genitori per la terza volta. I due sarebbero in attesa del terzo figlio e l’annuncio potrebbe “dare fastidio” a Re Carlo III per diversi motivi…

“Meghan e Harry aspettano il terzo figlio”: lo scoop

Meghan Markle e Harry

Della terza gravidanza di Meghan e quindi del terzo figlio della coppia ne ha parlato il magazine Star a cui una fonte vicina ai due futuri genitori “tris”, avrebbe raccontato alcuni retroscena.

“Quando il test è risultato positivo, i due sono rimasti increduli. Avere un altro figlio naturalmente non faceva parte del loro piano”, avrebbe detto una fonte rimasta anonima sul momento in cui i due hanno avuto la notizia.

Da far presente come Harry e Meghan, infatti, avevano, in passato, sempre sostenuto che non avrebbero avuto più di due figli per la salvaguardia del pianeta, ma il programma sarebbe stato cambiato. La notizia della terza gravidanza sarebbe stata, comunque, accolta con gioia da entrambi.

L’eventuale annuncio ufficiale dell’arrivo del terzo figlio potrebbe essere fatto nei giorni della cerimonia di incoronazione di Re Carlo III. Motivo per cui il Re non ne sarebbe troppo entusiasta.

Ci sarebbe, poi, anche un indizio che confermerebbe l’indiscrezione. Meghan si è mostrata in alcune immagini condivise su Instagram in occasione della Festa della donna, quando si era recata nella sede dell’associazione Harvest Home, sostenuta dalla sua fondazione Archewell, per la raccolta di abiti per neonati. In quell’occasione la donna si era mostrata con un outfit che, per qualcuno, era atto a nascondere delle forme già rotonde…

Di seguito anche il post Instagram che darebbe maggiore concretezza all’indiscrezione:

