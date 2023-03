Saltato l’accordo tra Meta e Siae: in Italia niente più musica nei contenuti su Facebook e Instagram. L’appello di Rudy Zerbi.

Indubbiamente è la notizia più discussa delle ultime ore: con l’accordo saltato tra Meta e Siae in Italia, per ora, non ci sarà più la musica nei contenuti Facebook e Instagram. Una situazione che ha visto anche l’intervento di Rudy Zerbi che ha chiesto pubblicamente alle parti di trovare una soluzione.

Rudy Zerbi e la musica sparita da Instagram e Facebook

Come detto, non si sa bene da quando, ma la musica su Facebook e Instagram non ci sarà più. Nello specifico Meta, l’azienda proprietaria dei due social network, ha comunicato ufficialmente di non essere riuscita a trovare un nuovo accordo con la Siae per il rinnovo delle licenze, scadute il 1 gennaio 2023. Nel catalogo Siae rientrano quasi tutte le canzoni protette da copyright, italiane e straniere. In tal senso, Meta ha fatto sapere che questa situazione si è presentata solo in Italia e che dunque non ci sarà pure la musica in alcun contenuto dei due network.

Sull’argomento Rudy Zerbi, noto anche per essere maestro nella scuola di Amici, ha voluto dire la sua con un appello: “La situazione con certe canzoni e certa musica che non si può più utilizzare su Facebook e su Instagram non piace a nessuno. Immagino che come me, tutti noi si ami sottolineare le proprie storie con le musiche. I post senza musica sono tristi, muti. So che la Siae fa le cose per bene. Anche a tutela degli artisti. Ma chiedo di mettersi d’accordo. Ne abbiamo bisogno, non solo noi, ma anche gli artisti. Facciamo tornare la musica su Instagram e su Facebook”.

Di seguito il post Instagram del noto maestro di Amici:

