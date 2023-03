La madre di Antonella Fiordelisi si è mossa dopo l’ultima puntata del GF Vip e ha scritto una lettera direttamente a Pier Silvio Berlusconi.

Nuove sorprese, purtroppo dai risvolti negativi, per quanto riguarda il GF Vip. Protagonista, dentro e fuori la Casa, Antonella Fiordelisi, in questo caso per sua madre. La donna, infatti, preoccupata per la saluta psico-fisica della figlia, ha scritto una lettera dirattamente all’amministratore delegato Mediaset, Pier Silvio Berlusconi.

Antonella Fiordelisi, la lettera della madre

Antonella Fiordelisi

La lettera scritta è molto lunga e tocca diversi punti. Spicca sicuramente il destinatario che è, appunto Pier Silvio Berlusconi. Ma anche una neppure tanto velata minaccia a Orietta Berti che avrebbe parlato in malo modo con Antonella Fiordelisi scatenando in lei delle brutte reazioni.

“Carissimo Pier Silvio, sono una mamma preoccupata per la salute psico-fisica della propria figlia, entrata il 19 settembre nella casa del GFVip, in qualità di schermitrice e modella”. Così ha esordito la madre della ragazza concorrente del reality.

“Premetto che ho apprezzato molto il suo intervento teso a riportare il programma sui giusti binari. Intervento dovuto, così ho letto, alla deriva alquanto volgare verso cui lo stesso programma si stava avviando. Detto ciò, le vorrei far presente che il GFVip di quest’anno è stato caratterizzato, oltre che dalla volgarità, anche e soprattutto dalla crudeltà. E per crudeltà intendo non solo l’assoluta mancanza di empatia fra i concorrenti che spesso ha portato a manifestazioni di derisione e scherno (vogliamo chiamarlo bullismo?) anche nei confronti di mia figlia. Ma soprattutto alla crudeltà avuta dagli autori (conduttore compreso) nel far sentire sbagliata una ragazza di 24 anni che quasi ogni puntata finiva in lacrime (video manent come direbbe mia figlia)”.

“Pensi che mia figlia Antonella, purtroppo poco avvezza alle parolacce, è stata tacciata di eccessivo protagonismo (come se in un reality fosse un sacrilegio) e perfino di essere, con le parole, una grande provocatrice”. […].

“Mortificata ad ogni puntata” e la ‘minaccia’

“Ad ogni puntata, dunque, mia figlia veniva mortificata per il suo atteggiamento provocatorio nei confronti degli altri concorrenti (ripeto solo a parole, mai aggressiva e senza parolacce alcune). Mentre per qualcuna che diceva parolacce, invece, il conduttore riservava un sorriso e una pacca sulle spalle, facendo passare in secondo piano anche le 78 denunce per razzismo e xenofobia”.

Si passa poi ad Orietta Berti: “E che delusione poi quando vedi un’opinionista, questa volta la Berti, attaccare mia figlia senza un minimo di argomentazione. Ripetendo come un mantra che è arrogante, che si vanta di avere 1 milione di follower (?) e raggiungendo l’apice della sua rabbiosa frustrazione (perché solo così si può definire) proprio ieri sera, quando si permette di dirle: “guadagnati la pagnotta con rispetto come ho fatto io” quasi come a voler insinuare qualcosa, che ovviamente spiegherà nelle sedi opportune“.

Di seguito il post Instagram della donna dal profilo della ragazza con tutta la lettera:

