Ha deciso di rispondere come si deve alle critiche Chiara Nasti con delle stories in cui non risparmia gli haters che l’avevano attaccata.

Era da qualche tempo che non si vedevano i “classici” botta e risposta tra Chiara Nasti e i suoi seguaci, anzi, per la precisione i suoi haters. Adesso, la bella influencer e compagna del calciatore Mattia Zaccagni, torna a parlare e lo fa smontando alcuni commenti ricevuti per una serie di questioni. La prima l’aver dato la frutta al figlio di 4 mesi, la seconda sul come sarà la vita dopo il matrimonio.

Chiara Nasti, la risposta agli haters

Chiara Nasti

Nelle scorse ore si era mostrata in diverse stories Instagram tra rito “anti malocchio” e siparietti mentre dava da mangiare al figlioletto Thiago. Chiara Nasti, come spesso le accade, è stata attaccata soprattutto per il racconto con il bambino in quanto, a 4 mesi, per alcune persone non sarebbe ancora il momento di dare da mangiare della frutta al piccolo.

La donna deve aver ricevuto svariati commenti in privato che l’hanno quindi portata a replicare con delle stories piuttosto dirette: “Tutti sanno tutto ormai”, ha scritto nella didascalia della storia in cui parla. “Naturalmente io sono super seguita e idem il mio bambino. Seguiti da persone super preparate e competenti che mi aiutano. Quindi inutile che ci siano saputelle che dicano che è troppo presto. Forse vostro figlio non è predisposto, il mio sì”.

Poi, in una storia successiva ha voluto anche parlare di come cambia la vita dopo il matrimonio: “Volevo dire che voi che dite che io sono aiutata a fare le cose di casa, lavatrice, stirare ecc. Se voi ce la fate e siete contente allora sono io che invidio voi”.

Il tutto completato da una didasclia: “Due coglioni. Brave voi che lo fate, io non ci riesco”.

Di seguito anche un tenero post Instagram dell’influencer col piccolino:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG