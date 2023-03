È di poche ore fa la notizia dell’ictus ischemico che ha colpito Mauro Coruzzi, conosciuto come Platinette. Poco dopo la notizia, ha voluto mandare un messaggio di affetto nei suoi confronti Marco Liorni, conduttore di “Italia Sì“, dove Coruzzi faceva presenza fissa ormai dal 2018.

Mauro Coruzzi è stato colpito da un ictus ischemico lo scorso 14 marzo. La notizia è di poche ore fa, quando il suo agente ha rivelato l’accaduto e ha parlato delle condizioni di salute del conduttore radiofonico. Al momento le sue condizioni sembrano essere stabili, grazie al pronto intervento dei soccorsi: “Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti”.

Subito si sono riversati sui social migliaia di commenti di supporto e di affetto nei confronti del personaggio televisivo, che da tempo era presenza fissa al programma “Italia Sì”, condotto da Marco Liorni. Proprio il conduttore ha condiviso un post con un messaggio rivolto al collega: “Il ‘nostro’ Mauro si è sentito male l’altra sera, per fortuna è stato soccorso subito. Dall’ospedale ci dicono che si è trattato di un ictus ischemico. Anche da qui gli mando un abbraccio fortissimo insieme a tutto il gruppo di lavoro di ItaliaSì!, è con noi dal 2018 ed è una colonna del programma. Forza Mauro!“.

View this post on Instagram

Sotto al post sono centinaia i commenti di affetto verso Platinette: “Mauro è una persona speciale. Mi unisco al tuo abbraccio e sl tuo augurio”, scrive la conduttrice Monica Leoffredi. Altri utenti scrivono: “Ormai è parte della mia famiglia. Auguri Mauro di pronta guarigione.” e “Forza Mauro. Ti vogliamo molto bene”.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram