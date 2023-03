Platinette è stato colpito da un improvviso malore: i dettagli sulle condizioni di salute di Mauro Coruzzi.

Platinette, nome d’arte di Mauro Coruzzi è stato colpito da un ictus ischemico martedì 14 marzo. La notizia è stata data dal suo agente, che ha parlato delle sue condizioni di salute a qualche giorno di disatanza. Al momento la situazione è stabile: i dettagli.

Platinette colpito da un ictus ischemico

Mauro Coruzzi, in arte “Platinette“, è stato colpito da un improvviso malore lo scorso 14 marzo. Nello specifico, come rivela il suo agente all’Ansa, ha avuto un ictus ischemico. Al momento le sue condizioni di salute sembrano essere stabili, grazie all’intervento tempestivo dei soccorsi. Queste le parole del suo agente: “Fortunatamente è stato soccorso in modo tempestivo e questo ha permesso di poter agire subito dal punto di vista terapeutico. Le condizioni sono stabili e sono in corso una serie di accertamenti“.

Nato a Langhirano nel 1955, Mauro Coruzzi è stato lanciato come Platinette dal Maurizio Costanzo Show. Durante la sua carriera è stato conduttore radiofonico (il programma Platinissima su RadioDeejay), opinionista, conduttore televisivo, cantante, attore e doppiatore. Ha anche partecipato due volte al Festival di Sanremo e ha scritto due libri. La sua notorietà è dovuta principalmente a Maurizio Costanzo, che ha infatti onorato più volte dopo la notizia della sua scomparsa.

