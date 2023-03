Chanel Totti, 16 anni, è molto attiva sui social, e nelle scorse ha postato una frase particolare: a chi sarà rivolta?

Nelle ultime ore Chanel Totti, sempre molto attiva sui social, ha postato una frase che ha subito destato l’attenzione di molti. Tantissimi infatti si chiedono se sia una frecciatina a Noemi Bocchi o a qualcuno in particolare. Il suo profilo è infatti costantemente monitorato dai fan curiosi di sapere ogni possibile retroscena sulla questione Totti-Blasi.

Chanel Totti, la frase postata su Instagram

La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi ha ormai 16 anni e sui social, come tutte le ragazze della sua età, è più attiva che mai. Nelle scorse ore, ha postato una frase particolare: “Capiti una volta sola. Dopodiché sta a loro saper sfruttare la chance“. Ovviamente i suoi followers hanno pensato che non avesse postato la frase a caso, ma che fosse un messaggio rivolto a qualcuno di specifico. Al momento, però, non ci è dato sapere a chi.

La ragazza conta sul suo profilo Instagram più di 300.000 followers, e in molti lo monitorano costantemente per avere aggiornamenti o retroscena sulla questione Totti-Blasi. Chanel, però, nonostante la popolarità, è sempre stata molto riservata sul quell’aspetto della sua vita. Spesso condivide foto con il padre o la madre (in occasioni diverse chiaramente), ma non si lascia mai andare a confessioni riguardo alla separazione dei genitori.

Non mancano però alcune frecciatine (l’ultima in occasione della festa della donna) che in molti pensano siano sempre rivolte a Noemi Bocchi, la nuova fidanzata del calciatore. Chanel infatti, nonostante alcune vacanze insieme, non ha mai mostrato la donna sui suoi social, e tanti pensano che si dovuto dal fatto che le due non abbiano un buon rapporto.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG