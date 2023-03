Federico ha finalmente fatto la sua scelta a Uomini e Donne e ha scelto Carola: la coppia ha raccontato i loro primi momenti a telecamere spente.

Federico Nicotera e Carola Carpanelli sono la nuova coppia di Uomini e Donne del Trono Classico. Il tronista ha deciso di vivere la sua storia d’amore fuori dal programma con la ragazza, e la coppia ha raccontato i loro primi momenti vissuti a telecamere spente.

Uomini e Donne, Federico e Carola dopo la scelta

Quella di Federico è sicuramente una delle scelte più seguite dal pubblico negli ultimi anni di Uomini e Donne. Ora che finalmente il tronista ha fatto la sua scelta, lui e Carola hanno raccontato com’è stato viversi a telecamere spente. Hanno parlato della prima notte insieme e dei progetti per il futuro.

Per quanto riguarda le prime parole subito finita la trasmissione, Federico ha rivelato: “Sei pronta bionda? Facciamo sul serio ora“. Il ragazzo ha anche ammesso il momento esatto in cui ha capito che Carola sarebbe stata la sua scelta: “L’ultima volta che non si è presentata in trasmissione. Avevo paura di averla persa definitivamente”.

Sulla prima notte insieme, la coppia ha raccontato: “La voglia di scoprirsi senza telecamere era talmente tanta che abbiamo parlato praticamente per tutto il tempo e non abbiamo quasi dormito. Ho scoperto fin dalla nostra prima notte che la biondina con il cuore di ghiaccio in realtà è molto più dolce di quello che sembrava. Devo dire che le primissime ore da coppia dopo esser usciti dal programma sono davvero particolari, non me le aspettavo così”. Carola ha anche aggiunto. “Ho adorato scambiare i miei pensieri con lui e guardarlo per tutta la notte: ne avevo davvero bisogno.”

Sui progetti per il futuro e una possibile convivenza, hanno spiegato: “Sì, abbiamo avuto modo di discuterne e temporaneamente abbiamo trovato soluzioni comode per poterci vedere il più possibile. Stare separati è faticoso, non abbiamo intenzione di perderci e non escludo che appena possibile accorceremo le distanze del tutto”. La coppia infatti vive in due città diverse, ma sembra è chiaro che entrambi siano pronti a viversi la loro relazione al 100%.

