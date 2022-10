Chi è Carola Carpanelli, corteggiatrice di Federico Nicotera nell’edizione 2022/2023 di Uomini e Donne?

Carola Carpanelli, una studentessa universitaria dalla folta chioma bionda. Concentrata sui suoi studi, ha sempre creduto nell’amore. Ma dopo la sua storia finita con il ragazzo con cui è sempre cresciuta, ha decido di mettersi alla prova nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne, nella stagione 2022/2023. Carola diventa nota come la corteggiatrice del tronista Federico Nicotera che in lei riconosce quel carattere schietto e determinato. Ma chi è la giovane ragazza che si è mostrata in televisione?

Biografia di Carola Carpanelli

Nata il 24 luglio 2001 a Varese, sotto il segno del Leone, Carola Viola Carpanelli (questo il suo nome completo) studia Scienze economiche e politiche europee all’Università del Piemonte Orientale. Dopo la sua relazione terminata, decide di cercare l’amore addentrandosi nel programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne 2022-2023.

Qui conosce il tronista Federico Nicotera che decide di corteggiare: durante l’esterna tra i due nasce subito una particolare affinità. Federico infatti rimane piacevolmente colpito dal carattere determinato di Carola. Dopo aver eliminato Naomi Moschitta, il tronista esce anche con Alice.

Vita privata

Come spesso capita, fin dalla giovane età Carola è cresciuta con quello che poi è diventato il suo ragazzo, ma la storia d’amore è terminata dopo due anni. Decide così di iniziare la sua avventura partecipando a Uomini e Donne dove conosce Federico Nicotera.

Sui social posta soprattutto scatti in cui è in posa: questo ci fa pensare che abbia intrapreso anche un percorso come modella! Il resto, la raffigura come una semplice ragazza durante le serate di divertimento con i suoi amici.

Curiosità

Adora le moto .

. Si autodefinisce una ragazza dal carattere forte e schietto .

. Su Instagram posta foto che la ritraggono spesso in posa.

