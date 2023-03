Federico Nicotera ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Il tronista era giunto ad un punto del suo percorso nel quale doveva decidere se proseguire la sua vita, fuori dallo studio del programma, con Alice o Carola. Il ragazzo ha deciso cosa fare. Vediamo come è andata.

Federico Nicotera ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne. Infatti, durante l’ultima registrazione di Uomini e Donne avvenuta il 7 marzo negli studi Elios di Cinecittà a Roma, il tronista ha optato per chiudere il percorso e uscire con una delle due corteggiatrici.

Il ragazzo è stato chiamato a decidere tra Alice e Carola, due bellissime giovani donne che, nel corso dei mesi, si sono aperte con lui confessando i loro sentimenti. Alla fine, Federico ha scelto Carola Carpanelli, usando, per comunicare la sua decisione, un pupazzo con una scritta: “Sei la mia scelta”.

La risposta della ragazza è stata un bellissimo sì con i fan del programma che si augurano che possa ora nascere (o proseguire) una bellissima relazione d’amore.

Non è andata bene, quindi, all’altra ragazza, Alice Barisciani, che non è riuscita a conquistare il cuore del tronista. La reazione della corteggiatrice è stata di grande amarezza anche se ha confessato di aspettarsi questa decisione da parte dell’uomo.

Alla fine, Alice ha anche salutato Federico e Maria De Filippi anche se visibilmente emozionata e rammaricata.

Di seguito anche un post Instagram precedente alla scelta:

View this post on Instagram

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram