Dolcissimo e costosissimo regalo a Elodie da parte di Andrea Iannone che ha voluto sorprendere la fidanzata in un giorno speciale.

Sta andando a gonfie vele la storia d’amore tra Elodie Di Patrizi e Andrea Iannone. I due continuano a vedersi e mostrarsi insieme sempre felici. Di recente, l’ex pilota di MotoGP è stato protagonista di un dolcissimo e costosissimo dono per la sua lei in un giorno speciale: quello del mesiversario. Cosa le ha regalato? Una sorpresa a tanti zeri…

Elodie, la sorpresa di Iannone

Elodie

Come riportato da ‘Chi‘, l’amore tra Elodie e Andrea Iannone andrebbe alla grandissima con l’ex pilota, che tra l’altro progetta un ritorno in pista il prossimo anno, che avrebbe fatto un super regalo alla sua compagna.

Il ragazzo avrebbe regalato alla cantante un’auto del valore di 28.512 euro. Un dono davvero importante e costoso per festeggiare quello che sarebbe il settimo mesiversario della loro storia d’amore.

Infatti, a quanto pare, come mostrano le foto del settimanale, il pilota avrebbe regalato all’ex cantante di Amici una macchina elettrica, una piccola Smart EQ For Four.

Piccola curiosità: l’auto, nuova di zecca, sarebbe anche la prima vettura personale della Di Patrizi. Dagli scatti del servizio del settimanale, la donna pare aver gradito tantissimo il dono. Staremo a vedere se la giovane pubblicherà poi qualche contenuto sui social proprio dalla macchina in compagnia dello sportivo.

Di seguito anche un recente post Instagram della cantante con alcuni scatti col compagno e di alcuni momenti passati tra loro di recente:

