Sfogo social di Francesco Facchinetti sulla politica ed in particolare nei confronti della sinistra per alcuni atteggiamenti.

Ha scelto un modo, e un momento, tutto suo Francesco Facchinetti per sfogarsi contro i politici di sinistra ma in generale anche contro tutta “la classe”. Il cantante e DJ, mentre si trovava sulla sua auto, ma senza guidarla, ha deciso di raccontare ai suoi seguaci diversi suoi pensieri che gli sono venuti dopo aver visto un intervento in Parlamento.

Francesco Facchinetti: lo sfogo social sui politici

Francesco Facchinetti

“Volevo dirvi che ho visto per l’ennesima volta un intervento in Parlamento della sinistra, oggi ce l’ho con la sinistra ma potrei avercela con la destra, perché la cosa che mi fa ridere è la sinistra che si incazza con la destra dicendo che l’Italia ha i salari troppo bassi”, ha detto Francesco Facchinetti.

Poi, duramente: “Avete governato per 12 anni po**a pu**ana, ma se avete governato per 12 anni! E nei 12 anni che cao avete fatto? Avete alzato i salari? Avete abbassato il costo del lavoro? No, avete fatto dei danni”, si è sfogato il DJ.

Poi, dopo aver spiegato di non essere lui alla guida della macchina dato che stava registrando le stories Instagram a bordo di una vettura, Facchinetti ha continuato: “Detto questo non voglio sempre fare il pesantone, ma un piccolo fioretto da far fare a tutti quelli che fanno politica, perché fare la politica è un gran dono, avere la possibilità di migliorare la vita dei cittadini italiani (ride ndr). Perché detta così fa davvero ridere”.

“Al posto di fare propaganda politica e di fare il programma politico sull’insultare l’avversario su quello che avrebbe dovuto fare o su quello che ha fatto male, io vorrei vedere dei programmi politici concreti che cosa andate a fare”, ha proposto DJ Francesco.

“Vorrei vedere come volete migliorare la vita dei cittadini e lo dico in particolare alla sinistra. Sono anni che fate solo propaganda politica, che il vostro programma politico è insultare la destra, fate qualcosa di interessante perché so che lo potete fare, lo so. Fatelo! Fatelo!”.

Di seguito, invece, un altro recente post Instagram dell’artista decisamente di tono differente:

