La ballerina e coreografa Carolyn Smith è di nuovo alle prese con un brutto tumore. La donna ha commosso tutti con un toccante video.

“L’intruso”, come lo chiama lei, è tornato. Carolyn Smith aveva raccontato di dover fare i conti, per la terza volta, con la malattia: un tumore che si è ripresentato. In queste ore, intervista da Diva e Donna, il giudice di ‘Ballando con le Stelle’ ha parlato della sua lotta mostrando anche un momento particolarmente significativo come le fasi in cui si è fatta rasare i capelli.

Carolyn Smith: la battaglia e il toccante video

Carolyn Smith

“Non posso più operarmi o fare radioterapia. L’unica cura è la chemioterapia con un nuovo farmaco: potrebbe eliminare ‘l’intruso’ ma è più tossico”. Sono queste le parole di Carolyn Smith al settimanale Di va e Donna che ha anche pubblicato, sulla sua pagina Instagram, il video che mostra la coreografa nelle fasi, davvero toccanti, in cui si rasa i capelli in vista delle cure che dovrà affrontare.

“Mi sento più fragile della prima volta perché so cosa mi aspetta”. Il suo gesto, reso pubblico, ha un significato particolare e vuole essere un messaggio di forza, per sé ma soprattutto per le tante donne che si trovano a dover fare i conti con la stessa situazione: “Voglio dedicare tutto questo a tutte le donne a prescindere che stiano affrontando o no una questione oncologica. Abbiamo sempre un intruso”.

Nei commenti al post, tantissimi messaggi d’affetto con la speranza che per la terza volta, la Smith possa avere la meglio e tornare a sorridere liberamente.

Di seguito anche il post Instagram con le toccanti immagini:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG