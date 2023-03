Dopo qualche dubbio, Marco Mengoni, vincitore del Festival di Sanremo 2023, ha scelto il brano da portare all’Eurovision Song Contest.

Ha vinto il Festival di Sanremo 2023 e si appresta ora a prendere parte all’Eurovision Song Contest rappresentando l’Italia. Stiamo parlando di Marco Mengoni che dopo qualche dubbio, pare aver sciolto le riserve sul brano che porterà all’evento. Infatti, in precedenza, l’artista aveva espresso delle perplessità sulla canzone con cui partecipare alla competizione. Ora, invece, la decisione è stata presa.

Marco Mengoni ha scelto la canzone per l’Eurovision

Marco Mengoni vincitore

Ospite di Alessandro Cattelan sulla Rai, Marco Mengoni aveva fatto capire di avere qualche dubbio su quale canzone portare all’Eurovision 2023. Infatti, sebbene in tanti era convinti certamente di sentirlo cantare ancora ‘Due vite’, l’artista non aveva dato certezze rispondendo alle domande del conduttore a riguardo così: “Se porto ‘Due vite’ all’Eurovision? Mmm. Non sono obbligato. Emmm. Dai, one more time”.

Parole che oggi trovano, invece, una risposta più concreta e decisa. L’artista, infatti, ha pubblicato un post Instagram con quella che pare essere la sua decisione finale.

“Due vite goes to Eurovision”, ha scritto il cantante a corredo di un video in cui si vedono alcuni momenti di Sanremo 2023.

Sarà dunque la canzone che ha vinto Sanremo a prendere parte all’evento che quest’anno si terrà nel Regno Unito, a Liverpool, nonostante la scorsa edizione sia stata vinta dagli ucraini della Kalush Orchestra e che dunque avrebbe dovuto vedere proprio l’Ucraina essere il Paese ospitante. A causa della guerra, questo non è stato possibile.

Di seguito anche il post Instagram del cantante:

