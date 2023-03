Uno dei concorrenti più discussi del GF Vip di quest’ultima edizione è stato sicuramente Edoardo Donnamaria che continua a far parlare…

Tornato alla vita di tutti i giorni dopo l’esperienza al GF Vip, Edoardo Donnamaria, squalificato dal programma, ha voluto fare un bilancio di quanto vissuto sfogandosi sui social e lasciando intendere cosa avrebbe voluto fare meglio e cosa, invece, si pente di aver fatto. Non manca, poi, anche una frecciata agli haters…

Edoardo Donnamaria: sfogo social dopo il GF Vip

“Un’esperienza fragorosa, esplosiva, a tratti devastante. Mai avrei pensato potesse andare in questo modo, nel bene e nel male”. Con queste parole ha esordito in un lungo post Instagram Edoardo Donnamaria dopo alcuni giorni dall’uscita dalla casa del GF Vip.

Il volto di Forum è tornato a vivere una vita normale, lontano dai riflettori, ma evidentemente non si è ancora ripreso del tutto.

Analizzando la sua esperienza, poi, il giovane ha aggiunto: “Due rimorsi: essermi lasciato andare troppo tardi ed essermi lasciato andare troppo e per questo mi dispiace. Chi mi conosce sa che ho fatto un lavoro eccezionale su me stesso e sul mio rapporto con gli altri, in particolare con Antonella, con la quale è nato un sentimento enorme, prima per me che per lei, e con la quale sarà necessario ancora tanto lavoro affinché tutto possa andare nel verso giusto, cosa che ovviamente auspico con tutto il cuore. Io sono in lenta ripresa, grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuto a quelli che continueranno a farlo e anche a quelli che hanno smesso, spero di non avervi deluso troppo negli ultimi 100 metri della maratona”.

Evidentemente infastidito da qualche haters di troppo, infine, Edoardo ha completato il suo messaggio con una frecciata molto vicina ad un insulto: “A quelli che hanno speso solo male parole dico solo una cosa: al drojette al massimo glielo potete suc***e”, il tutto scritto con un, va detto, simpatico rebus.

Di seguito anche il post Instagram dell’ex gieffino:

