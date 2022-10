Scopriamo tutto su Alice, la corteggiatrice di Federico Nicotera a Uomini e Donne: età, origini, vita privata e curiosità.

Si è definita “un po’ impacciata, un po’ goffa ed anche molto riservata” eppure, ha subito attirato su di sé le attenzioni del tronista Federico Nicotera. Stiamo parlando di Alice una giovanissima corteggiatrice del parterre di Uomini e Donne classico che si è fatta conoscere sul piccolo schermo proprio durante la stagione televisiva 2022-2023. Sotto i riflettori di Canale 5, la ragazza ha anche raccontato un passato familiare non molto facile ed oggi vi raccontiamo questo e molto altro ancora che abbiamo scoperto sul suo conto. Conosciamo meglio chi è Alice, quanti anni ha, da dove viene e cosa fa nella vita privata.

Chi è Alice, la corteggiatrice di Uomini e Donne ( e dove vive)

Sulla biografia della bella Alice al momento sappiamo soltanto che è originaria della Toscana e più precisamente è nata a Siena nel 1996. Tutt’oggi continua a vivere nella stessa città ma non abbiamo invece alcuna informazione sul suo percorso scolastico mentre sul fronte professionale è impegnata come store manager in un negozio di abbigliamento maschile.

Alice, corteggiatrice di Uomini e Donne: vita privata

Per quanto riguarda invece la sfera privata della corteggiatrice di Federico Nicotera, come la stessa ha raccontato, le è venuta a mancare molto presto un punto di riferimento importantissimo. Negli studi di Uomini e Donne Alice ha infatti raccontato di aver subito l’abbandono di suo padre quando era molto piccola e questo l’ha fatta inevitabilmente soffrire e segnata tanto. Dal punto di vista sentimentale invece, Alice si è dichiarata single.

Alice di Uomini e Donne, 3 curiosità

-In passato Alice ha praticato equitazione.

-Durante la prima esterna con il tronista romano quest’ultimo le ha detto che è “molto sveglia e molto bella”.

-Alice non sembra essere avvezza al mondo dei social e facciamo fatica a trovare un suo account su Instagram.

Riproduzione riservata © 2022 - DG