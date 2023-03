Rispondendo alle domande social dei fan, Clizia Incorvaia ha spiegato come ha fatto a tornare in forma dopo la nascita dell’ultimo figlio.

Sempre molto seguita sui social e apprezzata per il suo stile genuino e sincero, Clizia Incorvaia è tornata a a parlare, su richiesta dei fan, di come si sia rimessa in forma dopo la nascita del piccolo Gabriele, avuto da Paolo Ciavarro. La giovane influencer, già madre di Nina, ha parlato della sua dieta, ma in generale del suo stile di vita sano.

Clizia Incorvaia: la dieta e le abitudini per stare in forma

Clizia Incorvaia

Precisando di non essere una vera amante dei dolci: “Io non sono per niente golosa. Non mangio neppure le torte del mio compleanno. È così da sempre, fin da quando ero bambina”, Clizia Incorvaia ha spiegato che non segue esattamente una dieta ma in generale ha sempre uno stile di vita sano.

“La mattina mangio salato: mangio sempre un toast. Seguo un’alimentazione a zona: è quella con 40% carboidrati, 30% proteine e 30% grassi. Assumo sempre gli Omega 3”, ha detto la ragazza. “Diciamo che è uno stile di vita: non è che seguo una dieta. So come abbinare gli alimenti. Questo tipo di alimentazione l’avevo già seguita anni fa e adesso mi ha permesso di recuperare di nuovo il mio peso forma”.

A proposito di questo, la ragazza ha spiegato: “Io di solito sono 54 chili per 1 metro e 70 centimetri. Questo tipo di alimentazione mi asciuga pure tanto e mi mette subito in evidenza i muscoli. Su di me funziona, ma ognuno di noi ha una storia a sé. Bisogna sempre consultare uno specialista”.

Nelle stories successive, la donna ha anche spiegato di essere felice e che con Paolo Ciavarro va tutto bene anche se stanno pubblicando meno contenuti insieme.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’influencer:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG