Importanti novità su Fabrizio Corona, a processo per fatti accaduti nel 2021 e per i quali sarebbe stata richiesta una perizia psichiatrica.

Una perizia psichiatrica su Fabrizio Corona sarebbe stata disposta dal giudice della decima penale di Milano Cristina Dani, durante il processo per fatti avvenuti nel 2021. All’epoca, come spiegato da Milano Today, l’ex fotografo aveva danneggiato un’ambulanza, provato a resistere all’arresto e cercato, poi, di evadere dall’ospedale. Nel corso dell’udienza avrebbe parlato anche la madre dell’uomo che avrebbe raccontato anche diversi retroscena relativi a suo figlio.

Fabrizio Corona: chiesta perizia psichiatrica

Fabrizio Corona

Da quanto si apprende sempre da Milano Today, la perizia su Fabrizio Corona sarà affidata alla psichiatra Marina Verga che dovrà valuterà anche una sua eventuale pericolosità sociale.

Gli episodi di cui il personaggio televisivo dovrà rispondere, come anticipato, riguardano marzo 2021. L’ex re dei paparazzi si era prima tagliato le braccia provocandosi quindi dei danni, poi aveva spaccato il vetro di un’ambulanza e, successivamente, dopo aver fatto resistenza aveva provato anche a fuggire.

In aula avrebbe testimoniato anche la madre del fotografo, Gabriella Privitera. La versione dei fatti della donna sul figlio sarebbe stata: “Ha avuto una crisi, ho pensato ‘finisce che muore’. Si dimenava, ha dato un pugno e ha rotto il vetro, è stato preso con la forza dai poliziotti anche con una mano alla gola”.

Ma non solo: “Ho provato una disperazione totale dicevo agli agenti ‘lasciatelo è malato, più lo tenete più la sua rabbia sfocia in queste crisi da pazzo’, mio figlio ha problemi psichiatrici, lui è sempre aggressivo perché ha questa malattia, io più che amarlo che devo fare?”. La madre ha anche sottolineato come Corona abbia “tentato di farsi del male in ospedale”.

Staremo a vedere come si concluderà questa vicenda e se il diretto interessato vorrà dire la sua.

Di seguito un recente post Instagram dell’ex re dei paparazzi:

