Sembra essere giunta al termine la storia d’amore tra Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì: questa volta per davvero…

Ci risiamo, ma questa volta le cose potrebbero essere davvero giunte al capolinea. Stiamo parlando di Micaela Ramazzotti e di Paolo Virzì il cui matrimonio, dopo tanti rumors, ora sarebbe finito realmente. Stando a Diva e Donna, infatti, il regista vivrebbe addirittura in un’altra casa.

Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì: matrimonio finito

Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti

Michaela Ramazzotti e Paolo Virzì sarebbero giunti al capolinea del loro amore. Questa volta in via definitiva. La coppia aveva già vissuto degli alti e dei bassi negli anni scorso. Si erano separati nel 2018 salvo poi fare marcia indietro dopo alcuni mesi.

Adesso, invece, la rottura sarebbe totale e il matrimonio finito. Come riporta Diva e Donna, Virzì avrebbe lasciato la casa in cui viveva con la sua famiglia per trasferirsi poco distante e restare vicino ai figli Anna e Jacopo.

La storia tra l’attrice e il regista era iniziata sul set di “Tutta la vita davanti” nel 2007. Tra i due ci fu subito un colpo di fulmine con il matrimonio che arrivò nel 2009. L’anno dopo era arrivato il primo figlio e nel 2013 la seconda.

Come anticipato, a novembre 2018 i due aveva annunciato la crisi di coppia dopo dieci anni di matrimonio e la volontà di separarsi. Successivamente, però, già a febbraio 2019 tutto sembrava essere tornato alla normalità.

Oggi, però, i nuovi rumors che darebbero il matrimonio concluso.

Di seguito anche un recente post Instagram della donna:

