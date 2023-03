Continua il silenzio social per Belen Rodriguez, assente dalla scarsa puntata de Le Iene: sui social è intervenuta la madre.

L’ultima puntata de Le Iene non è stata condotta da Belen Rodriguez. Al suo posto la conduzione è passata a Claudio Santamaria. La showgirl è da giorni in silenzio sui social, ma i commenti degli haters non si sono risparmiati: per questo è intervenuta la mare.

Belen Rodriguez, interviene la madre

Belen Rodriguez sta passando qualche giorno lontano dai social. Un comportamento sicuramente strano per la showgirl, abituata a condividere parecchi momenti delle sue giornate. Proprio per questo motivo, i suoi followers hanno iniziato a preoccuparsi, vista l’assenza a Le Iene mai commenta dalla donna.

Claudio Santamaria, aprendo la puntata dello show, aveva spiegato: “I più attenti di voi avranno notato che io non sono Belen Rodriguez e che lei non è accanto a me. Un motivo c’è, Belen non è stata bene, ci sta guardando da casa e noi le mandiamo un abbraccio!”

Nelle scorse ore, Belen ha pubblicato un post i compagnia dei figli, che però ha suscitato ancora più dubbi: cosa sta succedendo davvero alla showgirl argentina? C’entra una possibile crisi con il compagno Stefano De Martino? Per il momento nulla è certo.

Quello che è certo è che durante la sua assenza dai social non si placano i commenti d’odio da parte degli haters che la accusano di aver esagerato con la chirurgia plastica. Proprio legato a questo, è intervenuta la madre in difesa della figlia: “Tante donne sono così perché non ci arrivano! Io che ho 60 anni mi trucco meno, ma so riconoscere una bella donna è mi piace anche dirlo! Ma la gente critica tanto e soffre anche tanto“.

Riproduzione riservata © 2023 - DG