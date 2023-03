Belen Rodriguez rompe il silenzio dopo la grande assenza a Le Iene del 14 febbraio: sui social si scatenano le teorie.

Sono moltissimi i fan che si sono chiesti i motivi dietro all’assenza di Belen Rodriguez allo show Le Iene nella puntata del 14 marzo. Ora, la showgirl ha rotto il silenzio, pubblicando alcune foto sui social con i figli. La didascalia della foto, però, ha fatto scattare ancora più dubbi, e c’è un grande assente: Stefano De Martino. Cosa succede?

Belen Rodriguez rompe il silenzio sui social

Belen Rodriguez ha dato forfait all’ultimo minuto a Le Iene, ed è stata sostituita dal presentatore Claudio Santamaria. A quanto pare ha avuto qualche problema di salute, e i fan si sono subito preoccupati anche per il silenzio social dei giorni successivi. La showgirl infatti non si è più mostrata, non ha parlato della sua assenza al programma e non ha condiviso com’è solita fare la sua routine quotidiana. Nelle scorse ore, finalmente Belen ha rotto il silenzio, postando una foto sui social.

Nella foto la si vede felice mentre impasta la farina insieme ai suoi due figli, Santiago e Luna Marì. Sembra quindi tutto ok, giusto? In realtà anche questo post , all’apparenza innocente, ha suscitato parecchie domande da parte dei fan. Nella caption, la showgirl scrive: “La famiglia ti da sempre la forza“.

Nessun riferimento all’assenza a Le Iene, quindi, e in più nelle tre foto che compongono il post non c’è traccia di Stefano De Martino, nonostante la showgirl abbia parlato della sua “famiglia”. È certo quindi che Belen abbia fatto intendere che in questi ultimi giorni ha avuto bisogno di forza, e che l’abbia trovata nei suoi due figli. Che tutto questo sia dovuto ad una crisi sentimentale con il ballerino? La coppia da tempo non si fa vedere sui social insieme, e ovviamente diverse ipotesi impazzano sul web.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG