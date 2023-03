Nell’ultima puntata del GF Vip, Antonella ha avuto un crollo emotivo, e ne ha spiegato i motivi ad Alfonso Signorini.

Il Grande Fratello Vip sta piano piano giungendo alla fine. I concorrenti ancora in gara sono all’interno della casa da ormai sei mesi, e iniziano a vedersi i primi crolli. Nella puntata del 16 marzo, Antonella Fiordelisi si è sfogata in lacrime con Alfonso Signorini, spiegando che preferirebbe lasciare il programma.

GF Vip, lo sfogo di Antonella

Non sono sicuramente giorni facili per Antonella Fiordelisi all’interno della casa del GF Vip. Dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria, la ragazza si sente molto sola e i commenti cattivi sui social continuano ad arrivare, accusandola di aver strumentalizzato con la sua storia con il ragazzo. Nella scorsa puntata del 16 marzo, Antonella ha avuto un crollo.

Verso la fine della puntata, infatti, tutti i concorrenti sono chiamati per la catena di salvataggio e alla fine rimangono Antonella e Nikita Pelizon. La scelta di chi salvare spetta a Milena, che sceglie Nikita. È a questo punto che Antonella scoppia a piangere e Milena rivela come questo sia un periodo particolarmente difficile per lei.

Alfonso Signorini ha chiesto subito spiegazioni, e la vippona ha confessato: “Siccome l’aria per me è diventata un po’ pesante, preferisco andarmene, vi dico la verità. Non ce la faccio più! Mi sento debole, mi sento stressata forse perché sono sei mesi che sono qua. Mi sento sola, solo Nikita mi è stata vicina in questi giorni, anche gli altri, però comunque mi sento spesso sola. Penso che ci siano persone più forti di me mentalmente e che hanno avuto meno crolli e che se la meritano di più, davvero”.

Poi, ha continuato parlando dei continui commenti cattivi le vengono rivolti, soprattutto dagli opinionisti: “Mi stanno facendo vivere male gli ultimi giorni qui. Non ho più tante cose belle qui. Mi sono scocciata che mi vengono a dire che sono falsa, che strumentalizzo la mia storia, che per me è vera, forse l’unica vera. Queste liti e queste perdite che sono di gioco, mi fanno stare male“.

Riproduzione riservata © 2023 - DG