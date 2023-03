Mauro Icardi è stato paparazzato all’uscita di una discoteca in compagnia di tre modelle turche: la reazione di Wanda Nara.

Di nuovo tra Mauro Icardi e Wanda Nara? È passato solo un mese dal ritorno di fiamma tra i due dopo l’allentamento, ma ora una nuova tempesta potrebbe presto abbattersi sulla coppia. Il calciatore è stato infatti paparazzo in compagnia di tre modelle, e la reazione di Wanda Nara non si è fatta attendere.

Mauro Icardi paparazzato con tre modelle

All’uscita da una discoteca di Instanbul, Mauro Icardi è stato visto in compagnia di tre modelle, una biona e due more. A dare lo scoop e a pubblicare le foto è stata la giornalista Sayi Durmas, che ha rivelato come il calciatore, appena si è accorto delle fotocamere, si sia rifugiato insieme alle tre donne in una macchina.

Wanda Nara al momento si trova in Sudamerica, per la registrazione di Masterchef Argentina, e ha voluto subito mettere le cose in chiaro. Dopo poche ore dall’uscita del gossip, infatti, ha postato su Instgram una foto insieme al marito e alle due figlie con la scritta: “Mi manchi”.

Sembra quindi che la donna abbia voluto mettere a tacere i gossip sul marito, anche se le foto parlano chiaro e la serata con le tre modelle Mauro Icardi l’ha passata davvero. La coppia aveva passato un lungo periodo di crisi, ma la stessa Nara aveva rivelato qualche settimana fa a Belve il ritorno di fiamma. Per il momento non ci sono ulteriori commenti sui social, sopratutto dal diretto interessato. Si vedrà se deciderà di far chiarezza sulla questione o se tutto passerà sotto silenzio.

