L’Agcom è pronta a sanzionare la Rai per la pubblicità occulta a Instagram che avrebbe fatto Amadeus e Chiara Ferragni durante Sanremo.

Sono partite le multe da parte dell’Agcom alla Rai per le violazioni del Festival di Sanremo 2023. In particolare, sarà sanzionata l’occulta pubblicità a Instagram da parte di Amadeus e Chiara Ferragni, rivelata ben 12 volte.

Sanremo, l’Agcom e le sanzioni alla Rai

L’Agcom è pronta a sanzionare la Rai per le violazioni a Sanremo. Sono diversi i motivi delle sanzioni, ma riguardano principalmente la pubblicità occulta a Instagram portata sul palco del Festival da Chiara Ferragni e Amadeus. Prima una diretta sul palco, poi l’apertura di un profilo ad Amadues che in poche ore ha raggiunto il milione di followers. Per l’Agcom, si tratta un vero e proprio spazio pubblicitario di fronte a 12 milioni di spettatori.

Il Consiglio “ha ritenuto la questione non manifestamente infondata e ha dato mandato alla competente direzione di avviare un procedimento sanzionatorio. Uno spot a Instagram da Chiara Ferragni e Amadeus non segnalato, rilevato in 12 episodi”. La decisione è stata unanime e alla Rai spetterà una brutta notizia: una sanzione salatissima che potrebbe andare da 10mila euro fino ad un massimo 253mila. E, secondo chi si occupa della questione, potrebbe essere più massima che minima.

Amadeus

È stata invece respinta la proposta di apertura di un’istruttoria sanzionatoria per la questione Rosa Chemical e Fedez mentre sulla questione Blanco: “Sarà avviata un’istruttoria per valutare eventuali profili lesivi della dignità umana e l’incitamento alla violenza“.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG