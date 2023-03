Elettra Lamborghini è furiosa dopo uno spoiler circolato in rete riguardo alla sua nuova canzone: lo sfogo sui social.

Elettra Lamborghini si è lasciata andare ad un lungo sfogo sui social contro chi avrebbe spoilerato il suo nuovo brano. La cantante infatti è pronta a tornare con un nuovo progetto, ma sembra che qualcuno sia riuscito in qualche modo ad anticiparlo sui social.

Lo sfogo sui social di Elettra Lamborghini

La cantante 29enne, già conosciuta per i brani “Musica” e “Pistolero“, è pronta per tornare con un nuovo brano in vista dell’estate. C’è chi ha deciso, però, di rovinare la sopresa, spoilerando sui social il suo nuovo progetto. Elettra Lamborghini si è sfogata pesantemente sui social, anche se non sono stati fatti nomi. Sembra, da quanto, scrive, che qualcuno nel team del videoclip non abbia resistito alla tentazione per acchiappare qualche like.

Nelle storie Instagram, la cantante scrive: “Ma la gente che spoilera i pezzi altrui, ma ce la fate? Cosa non si fa per qualche like, state fermi con quelle manine del ca**o, non riuscite proprio a non pubblicare sui vostri profili Instagram, dai ma sparite va. Porca tr**a, ma veramente sti mitomani ecco perché voglio sempre la gente fuori dalle pa**e ai videoclip”.

Elettra non sta passando un periodo facile. Come aveva rivelato ospite a Stasera c’è Cattelan: “Questo è un periodo brutto per me, sono triste e disillusa dalle persone. Davvero è un periodaccio per me, ma mi sto facendo aiutare, sono in terapia. Ho già fatto due incontri. Sto facendo una terapia che lavora sui traumi e io credo di averne avuti tre. Due non te li racconto, ma uno è quello che non riesco a superare la morte della mia cavalla“.

